Objavljeno: 15.2.2024 11:00

Evropska komisija: iMessage, Bing, Edge niso vratarji po DMA

Evropska komisija je v torek zaključila preiskavo, ki jo je začela 5. septembra in v kateri je ugotavljala, ali so iMessage, Bing, Edge in Microsoft Advertising vratarji po aktu o digitalnih trgih (DMA). Komisija je sprejela utemeljitve proizvajalcev in sprejela negativno stališče, torej da omenjene storitve niso vratarji. To pomeni, da bodo manj strogo regulirane.

Lanskega septembra je Evropska komisija na seznam vratarjev uvrstila šest podjetij (Alphabet, Apple, Amazon, ByteDance, Meta in Microsoft), katerih storitve sodijo med ključne platformne storitve (core platform service). Te morajo upoštevati strožja pravila na področju odprtosti, sodelovanja s konkurenco in zaščite uporabnikov. Osnovna kriterija sta 45 milijonov aktivnih uporabnikov v EU in tržna kapitalizacija vsaj 75 milijard evrov, a končna odločitev je v pristojnosti Komisije. Zaradi objektivnih dejavnikov, denimo majhnega tržnega deleža, lahko kakšna storitev s seznama vseeno izpade.

Ob septembrski razgrnitvi vratarjev so omenjene štiri storitve (iMessage, Bing, Edge, Microsoft Advertising) ostale v vicah. Sledila je petmesečna preiskava, ki se je sedaj končala z negativno, to je za podjetja ugodno odločitvijo. Komisija bo še naprej spremljala dogajanje in lahko ob spremenjenih okoliščinah odločitev spremeni, a za zdaj četverica niso vratarji.