Objavljeno: 21.12.2023 07:00

Evropska komisija bo po DSA posebej gledala še tri pornografske strani

Evropska unija je včeraj na seznam velikih spletišč (VLOP), za katera po Aktu o digitalnih storitvah (DSA) veljajo posebne zahteve in strožja pravila, uvrstila še tri pornografske strani. Po oceni Komisije se 19 velikim spletiščem pridružujejo še Pornhub, Stripchat in Xvideos.

Na seznamu so bili doslej AliExpress, Amazon Store, AppStore, Bing, Booking, Facebook, Google Maps Google Play, Google Search, Google Shopping, Instagram, LinkedIn, Pinterest, Snapchat, TikTok, Twitter, Wikipedia, YouTube in Zalando. To so spletišča, ki imajo več kot 45 milijonov rednih uporabnikov, a to ni izključni kriterij. Če obstajajo utemeljeni razlogi, so lahko kot VLOP opredeljene tudi druge strani. Pornhub trdi, da ima le 33 milijonov mesečnih uporabnikov, XVideos jih ima 160 milijonov, Stripchat pa 500 milijonov.

Spletišča imajo sedaj štiri mesece časa, da sprejmejo ustrezne ukrepe, ki se nanašajo zaščito uporabnikov, spoštovanje zasebnosti, varovanje mladoletnih in obvladovanje sistemskih tveganj, ki bi lahko nastala zaradi njihovih storitev.

Europa