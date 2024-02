Objavljeno: 19.2.2024 05:00

Evropska komisija bo Apple oglobila z več sto milijoni evrov kazni

V začetku prihodnjega meseca bo Evropska komisija v protimonopolnem postopku izrekla sploh prvo kazen za Apple. Po neuradnih podatkih bo kazen znašala približno 500 milijonov evrov, saj bo Komisija ugotovila, da je Applovo omejevanje nakupa naročnin na pretočne storitve izven App Stora nezakonito. Gre za postopek, ki se je začel leta 2019 po Spotifyjevi pritožbi.

Kot poroča Financial Times, sklicujoč se na pet virov blizu Komisije, bo to še ena izmed superglob, ki jih Komisija izreka tehnološkim gigantom, kadar kršijo protimonopolno zakonodajo. Apple Komisija še ni kaznovala, je bilo pa podjetje kaznovano v posameznih državah članicah, denimo leta 2020 v Franciji. Manj sreče so imeli Google, Amazon in Microsoft, ki so v preteklosti že prejeli visoke kazni.

Kaj točno bo Komisija ugotovila in kdaj bo odločitev objavljena, še ni jasno. Vemo pa, da gre za pritožbo, ki jo je vložil Spotify. Ta je Applu očital, da nezakonito preprečuje oglaševanje alternativnih načinov nakupa naročnine, ki so izven App Stora in zato niso obremenjeni s 30-odstotno provizijo. Ker je Apple absolutni vladar nameščanja aplikacij na iOS, gre za zlorabo prevladujočega tržnega položaja.

Odkar velja akt o digitalnih trgih (DMA), pa je ugotavljajo tovrstnih kršitev še enostavnejše. Apple sicer trdi, da je ravno zaradi tega avtorjem aplikacij dal dodatne možnosti, ki pa so v resnici izrazito nepraktične. Distribucija in plačevanje izven App Stora – dasiravno omejeno na EU – namreč ne prinaša bistvenih prihrankov, je pa precej bolj administrativno zapleteno. Kot da bi Apple želel, da se nič ne spremeni.

Pričakovati je, da se bo Apple na odločitev Komisije pritožil.