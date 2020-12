Evropska agencija za zdravila je bila tarča kibernetskega napada

Evropska agencija za zdravila (Ema) je bila tarča kibernetskega napada, so danes sporočili iz agencije. Zagotovili so, da so že uvedli preiskavo in so v tesnem stiku s policijo. Kasneje se je izvedelo, da so hekerji dostopali do dokumentov v zvezi s cepivom proti covidu-19 ameriškega podjetja Pfizer in nemškega BioNTech.

Kot so še sporočili iz Pfizerja, je šlo za nezakonit dostop do omenjenih dokumentov. Zatrdili so sicer, da hekerji niso dostopali do osebnih podatkov.

»Ema nam je zagotovila, da kibernetski napad ne bo imel nikakršnega vpliva na časovnico njenega pregleda (cepiva, op. a.),« so dodali v sporočilu Pfizerja in BioNtecha.

Agencija Ema, ki ima sedež v Amsterdamu, namreč trenutno preučuje prošnje za odobritev cepiv proti covidu-19. Odločitev o cepivu Pfizerja in BioNtecha bi lahko podali najkasneje 29. decembra, predvidoma do 12. januarja pa še o cepivu ameriškega podjetja Moderna.

STA