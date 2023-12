Evropejci bomo za ogled pornografije morali dokazati svojo starost

Tri največje pornografske strani na svetu bodo v prihodnje za uporabnike iz Evropske unije zahtevale dodatno preverjanje starosti.

Spletne strani Pornhub, Xvideos in Stripchat so ocenjene kot zelo velike spletne platforme z vsebinami za odrasle, kar pomeni, da morajo zaradi velikega števila mesečnih uporabnikov v EU državah sprejeti dodatne ukrepe za zaščito otrok. To vključuje uvedbo tehnologije za preverjanje starosti, da se prepreči dostop mladoletnikom do pornografskih vsebin. Evropska komisija je predlagala, da bi ena od možnih rešitev za dokazovanje starosti lahko bila napovedana Evropska digitalna identiteta. Ko bo ta uvedena, bo ponudila rešitve za vse državljane EU, prebivalce in podjetja v EU. Državljani bodo lahko dokazali svojo identiteto in delili elektronske dokumente iz svojih digitalnih denarnic z enim klikom na telefonu.

Pornografske strani bodo morale v štirih mesecih zagotoviti, da izpolnjujejo vrsto pravnih zahtev, vključno z dodatnimi ukrepi za boj proti širjenju nezakonitih vsebin, kot so materiali spolne zlorabe otrok in lažne pornografije. Nujna bo močnejša zaščita proti dostopu otrok do njihovih strani, vključno s tehnologijo preverjanja starosti, in zagotavljanje, da so njihove ocene tveganj in skladnost z vsemi obveznostmi DSA pregledane neodvisno in s strani zunanjega partnerja. Evropska komisija bo odgovorna za zagotavljanje, da strani izpolnjujejo nove, strožje predpise. Neposlušne upravitelje bo lahko kaznovala z globo v višini šestih odstotkov njihovega globalnega prometa.