Evropa zaostaja z uvajanjem tehnologije 5G

Strokovnjaki po celem svetu, vključno z Evropsko Unijo, že lep čas navajajo, da je mobilna tehnologija 5G ena ključnih za napredek razvoja informacijske družbe in zato strateška prioriteta. Toda najnovejše analize združenja GSMA kažejo na to, da Evropa v resnici na področju 5G že močno zaostaja za drugimi tehnološko razvitimi državami, kot so ZDA; Kitajska, Japonska in Južna Koreja.

Po eni strani je morda že res, da je tehnologija 5G na voljo v večini evropskih držav (34 od 50), storitve na osnovi te tehnologije pa nudi nekaj več kot polovica operaterjev (92 od 173). Toda dejanska uporaba tehnologije 5G v Evropi je lani predstavljala le okoli 2,5% vseh mobilnih povezav. To je precej manj kot denimo v ZDA, kjer 5G predstavlja že 14,2% vseh povezav, še bolj prodorni pa so na Kitajskem, kjer tehnologija 5G predstavlja že okoli 28% vseh mobilnih povezav.

Pričakovana širša razširjenost in dosegljivost telefonov ter naprav IoT, ki uporabljajo tehnologijo 5G bo, vsekakor povečala te deleže, toda pri GSMA trenutno ocenjujejo, da bo Evropa tudi leta 2025 še naprej opazno zaostajala za bolj razvitimi trgi. V ZDA naj bi tedaj s 5G bilo opravljenih dve tretjini povezav, na Kitajskem pa 54%. V Evropi naj bi med tem ob prelomu desetletja 5G uporabljala le tretjina vseh povezav.

Uporaba tehnologije 5G se seveda močno razlikuje v posameznih Evropskih državah. Najdlje so prišli na Nizozemskem, kjer se s tehnologijo 5G hitro bližajo možnosti rabe polovici vseh povezav (kombinacija uporabljenih združljivih naprav in ponudbe storitev). Toda le v šestih državah je ta kazalnik v Evropi presegel 20% pokritosti. V Sloveniji smo bolj na repu lestvice in imamo manj kot 10% pokritost.

Razlogi za slabši razmah tehnologije 5G v Evropi so različni, večina pa jih je povezana z visokimi investicijskimi vložki. Pogosto so izkaže, da je povprečni vložek v tehnologijo večji od zaslužka, vsaj za zdaj. Zato Evropa začenja vlagati znatna sredstva iz okvira ukrepov za okrevanje in krepitev odpornosti, da bi pospešili implementacije.

Posredno je v Evropi tudi ovira tudi dejstvo, da je trg zelo razdrobljen, pogosto z velikim številom ponudnikov v posamezni državi, kar zmanjšuje zmožnost za večje investicije. Zato lahko tudi iz tega naslova pričakujemo nadaljnjo konsolidacijo na trgu, čemur bo Evropska Unija kot kaže celo bolj naklonjena, kot v preteklosti.

Združenje GSMA sicer navaja, da bo letos po svetu vzpostavljenih okoli milijarda povezav s tehnologijo 5G, do leta 2025 pa naj bi se za delež podvojil in predstavljal okoli petino vseh mobilnih komunikacij. Ob tem bo dve petini ljudi živelo v območjih, ki bodo pokrita s tehnologijo 5G.