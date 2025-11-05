Evropa se pripravlja na prihodnost brez gotovine

Evropska centralna banka (ECB) je po dvoletni pripravljalni fazi ocenila, da so pogoji za uvedbo digitalne različice skupne valute izpolnjeni. Digitalni evro naj bi začel krožiti leta 2029. Projekt, ki ga vodi predsednica ECB Christine Lagarde, naj bi evro »pripravil na prihodnost«, v kateri fizične bankovce postopoma nadomeščajo digitalne oblike plačevanja.

Glavni razlog za uvedbo digitalnega evra je želja po ohranjanju monetarne suverenosti in zmanjšanju odvisnosti od tujih ponudnikov plačilnih storitev. Danes dve tretjini vseh digitalnih plačil v evroobmočju poteka prek podjetij zunaj Evrope, kar pomeni, da podatki o evropskih transakcijah pogosto krožijo po globalnih omrežjih zunaj nadzora EU.

Guverner italijanske centralne banke Fabio Panetta vidi slabost v temu, da evropske banke doslej niso vzpostavile skupne infrastrukture ( “plačilne želznice”), ki bi jim omogočila enotno delovanje po vsej celini. Digitalni evro bi to lahko spremenil, uvedba enotne infrastrukture bi bankam omogočila poenoten dostop do uporabnikov in s tem povečala konkurenčnost na evropski ravni.

ECB načrtuje pilotni projekt digitalnega evra do leta 2027, nato pa bi lahko valuta vstopila v splošno uporabo dve leti pozneje. Ocenjeni stroški vzpostavitve znašajo 1,3 milijarde evrov, letni obratovalni stroški pa okoli 320 milijonov.

Kljub tehnološkemu napredku projekt sproža tudi pomisleke. Zagovorniki zasebnosti opozarjajo, da vsako digitalno plačilo pušča sled, kar bi lahko omogočilo sledenje posameznikovim navadam. ECB zato poudarja, da bo varnost in zasebnost uporabnikov v središču zasnove sistema.