Evropa razvija odprto platformo za spletno iskanje

Evropska unija je naredila pomemben korak k digitalni suverenosti z razvojem projekta OpenWebSearch.EU, katerega cilj je ustvariti odprto in neodvisno infrastrukturo za spletno iskanje. Projekt, ki se je začel septembra 2022, združuje 14 raziskovalnih in računalniških centrov iz sedmih držav ter si prizadeva za vzpostavitev Evropskega odprtega spletnega indeksa (OWI).

OWI ni nova iskalna platforma, temveč obsežen indeks, ki omogoča drugim razvijalcem gradnjo lastnih iskalnikov na podlagi odprtih podatkov. S tem se zmanjšuje odvisnost od velikih tehnoloških podjetij, kot sta Google in Microsoft, ki trenutno dominirajo na trgu spletnega iskanja. Projekt temelji na evropskih vrednotah, zakonodaji in standardih, kar zagotavlja večjo preglednost in nepristranskost pri dostopu do informacij.

Po dveh letih intenzivnega razvoja je OWI dosegel pomemben mejnik: indeks vključuje več kot 6,2 milijarde URL-jev v 185 jezikih, kar predstavlja skoraj 900 terabajtov podatkov. Od junija 2025 bo ta indeks na voljo raziskovalcem, razvijalcem in podjetjem pod raziskovalno ali komercialno licenco. To omogoča razvoj inovativnih aplikacij, kot so vertikalna iskanja, argumentacijsko iskanje in uporaba velikih jezikovnih modelov.

Projekt OpenWebSearch.EU je financiran z 8,5 milijona evrov iz programa Horizon Europe in vključuje partnerje, kot so Univerza v Passauu, CERN, Leibnizov superračunalniški center in drugi. Sodelovanje teh institucij omogoča razvoj odprte in razširljive infrastrukture za spletno iskanje in analizo, ki temelji na evropskih vrednotah in zakonodaji.

Začetek pilotne faze OWI je načrtovan za 6. junij 2025, ko bo potekal uradni dogodek preko platforme Zoom. Udeleženci bodo spoznali pomen OWI, način dostopa do indeksa ter možnosti uporabe podatkov za razvoj novih aplikacij. Projekt poziva raziskovalce, razvijalce in podjetja k sodelovanju pri nadaljnjem razvoju in uporabi OWI, s čimer želi spodbuditi inovacije in prispevati k večji digitalni neodvisnosti Evrope.