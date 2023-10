Evropa razmišlja o odpiranju šifrirnih algoritmov služb za nujne primere TETRA

Evropski inštitut za telekomunikacijske standarde (ETSI) bo morda odprl kodo lastniških šifrirnih algoritmov TETRA, ki se uporabljajo za varovanje radijskih komunikacij v sili. Odkrite so bile namreč resne varnostne pomanjkljivosti sistema.

TETRA (TErrestrial Trunked RAdio) je radijski protokol, ki se uporablja v Evropi, Veliki Britaniji in drugih državah za zaščito radijskih komunikacij, ki jih uporabljajo vladne agencije, organi kazenskega pregona, vojska in organizacije za nujno pomoč.

Julija je nizozemsko varnostno podjetje Midnight Blue odkrilo pet ranljivosti v sistemu TETRA, o čemer smo pisali tudi v Monitorju. Od tega so našli dve kritični ranljivosti, ki bi kriminalcem lahko omogočile dešifriranje komunikacij, tudi v realnem času, vbrizgavanje sporočil, deanonimizacijo uporabnikov ali nastavitev ključa seje za prestrezanje povezav.

Ranljivosti so pravzaprav odkrili že precej prej. Ekipa je čakala leto in pol, v nasprotju z običajnim šestmesečnim obdobjem razkritja, da je pomanjkljivosti javno objavila, seveda zaradi občutljive narave komunikacij v sili in zapletenosti odpravljanja težav.

Reakcija ETSI ni bila najbolj primerna, saj so sprava skušali zmanjšati težo ugotovitev. Vendar se je nato soočil s kritikami varnostne skupnosti zaradi “mlačnega” odziva na ranljivosti, pa tudi lastniške narave šifrirnih algoritmov, kar otežuje pravilno pen-testiranje omrežnega sistema v sili.

Strokovna javnost je predlagala, da bi lastniški algoritem, ki je najbrž že zelo zastarel, objavili kot odprto kodo, s ciljem, da bi strokovnjaki lahko preverili in najbrž tudi okrepili delovanje protokola ter s kritično infrastrukturo s tem primerno zaščitili. Tehnični odbor ETSI, zadolžen za algoritme TETRA, trenutno še razpravlja o tem, ali naj jih objavi. Odbor bo o tem razpravljal na seji 26. oktobra.