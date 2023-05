Evropa prehiteva tekmece v uporabi robotov

V časih, ko se države EU soočamo s čedalje bolj mogočno neusmiljeno konkurenco, zlasti iz ZDA in Kitajske, je dobrodošla novica, da na enem od tehnoloških področij Evropa prehiteva tekmece. Najnovejše raziskave kažejo, da je Evropa v zadnjih dveh letih dohitela in prehitela ZDA in Kitajsko, kar se tiče vlaganj v robotizacijo. V prihodnje to lahko zagotavlja večjo konkurenčnost podjetij, ki uporabljajo robote v poslovanju, na primer v proizvodnji ali logistiki.

Novica prihaja v časih, ko se po svetu ohlaja gospodarska aktivnost, posledično pa investicije v drage tehnologije, kot je brez dvoma robotika. Leta 2022 je bilo v podjetja, ki se ukvarjajo z robotiko vloženih okoli 8,5 milijarde dolarjev svežega kapitala. Preseneča pa podatek, da je to kar zajetnih 42% manj kot leta 2021. To še posebej velja za ZDA in Kitajsko, kjer je bil padec investicij več kot 50%.

V istem obdobju pa so vložki v robotizacijo v Evropi padli za komaj 5%, kar pomeni, da so se trenutni razvojni in implementacijami programi lahko bolj ali nemoteno nadaljevali. Čeprav je ta sprememba gospodarskih odločitev še zelo na začetku, mnogi analitiki menijo, da bo verjetno imela kar precejšen vpliv na razvoj dogodkov v prihodnjih letih.

Če je ta sprememba postala precej opazna šele v zadnjem letu, pa se dohitevanje in prehitevanje Evrope dogaja že od leta 2018. V novih investicijskih ciklih (2018-2022) v robotiko prednjači Nemčija, kjer so zabeležili 77% povečanje vlaganj. V Franciji je ta stopnja nekoliko manjša, a še vedno zajetnih 54%. Evropsko gospodarstvo je očitno razumelo grožnjo tujih gospodarstev in ubralo boljšo strategijo. Zaradi različnih dejavnikov so se v istem obdobju ZDA zmanjšale investicije za 2%, na Kitajskem pa za 5%.

Natančnejša analiza razlogov za tovrstno stanje kaže, da so na Kitajskem in v ZDA sicer zelo hitri pri prvem krogu financiranja razvoja in implementacij robotske tehnologije, Evropa pa je ravno obratno bolj uspešna pri nadaljevanju robotizacije, kjer se konkurenti precej bolj obotavljajo. Drugače povedano, podjetja v ZDA in na Kitajskem so boljša, ko gre za pilotsko rabo, v Evropi pa bolj dosledni pri vpeljavi v množično uporabo.