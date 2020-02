Evropa izdala za 116 milijonov evrov kazni zaradi kršitev GDPR

Najnovejše poročilo družbe DLA Piper navaja, da so v državah Evropske unije od začetka uveljavitve uredbe za varstvo podatkov GDPR doslej izdali za 116 milijonov kazni, skupno pa zabeležili 160.000 prijav kršitev. Poročilo tudi prikazuje, da so velike razlike pri razumevanju določil uredbe GDPR med posameznimi državami, prav tako pa tudi, da se število kršitev zaradi uredbe za zdaj ni kaj pretirano zmanjšalo.

Največ prijav kršitev so zabeležili na Nizozemskem (40.647), sledijo pa Nemčija (37.636) in Velika Britanija (22.181). Analitiki poudarjajo, da očitno obstajajo velike razlike v kulturi med različnimi narodi, saj so denimo v Italiji, kjer živi 62 milijonov prebivalcev, v istem obdobju zabeležili le 1.886 prijav. Tako stanje posredno kaže tudi stopnjo zaupanja ljudi v institucije, ki bi morale varovati njihove interese.

Nekoliko preseneča, da se je število prijav in kazni za kršitve v letu 2019 celo nekoliko povečalo v primerjavi z zadnjimi osmimi meseci leta 2018, ko je začela veljati uredba. Število prijav je bilo tako lani za 12,6% višje in doseglo evropsko povprečje 278 kršitev na dan v primerjavi s povprečno 247 kršitvami na dan takoj po začetku veljave uredbe GDPR.

Največja uradno veljavna kazen, ki so jo izrekli doslej je 50 milijonov evrov težka kazen, ki jo je Francija izstavila družbi Google. Kljub na videz visokemu znesku je to drobiž za Google in v resnici tudi dokaj mila kazen. Zakonodaja namreč predvideva, da lahko oblasti izrečejo kazni v višini do 4% globalnih prihodkov družbe, ki je kršila zakone. Glede na to, da ima Google tržno vrednost okoli bilijona dolarjev, bi lahko bila kazen tudi skoraj tisočkrat višja.

Analitiki tudi opozarjajo, da je 116 milijonov evrov le uradni, že izrečeni del kazni povezanih z GDPR. Samo v Veliki Britaniji je odprtih še nekaj primerov obravnave kršitev z napovedanim kaznimi skoraj do 329 milijonov evrov, a sodbe še niso bile izrečene

Kljub temu, da je bila uredba GDPR deležna številnih kritik, velja kljub temu za zgleden primer načina urejanja varstva podatkov in pravic posameznikov, ne samo za države EU, temveč za cel svet.