Evropa bo v letu 2026 vlagala več v IT, kot ostanek sveta

Svetovna poraba za informacijsko tehnologijo vstopa v obdobje izrazite rasti, ki jo poganjajo umetna inteligenca, modernizacija infrastrukture in naraščajoče geopolitične napetosti. Gartner napoveduje, da bo globalni IT-trg leta 2026 zrasel za skoraj 10 odstotkov in prvič presegel vrednost 6 bilijonov dolarjev.

Ta prelomni trenutek odraža okrepljeno zaupanje podjetij po obdobju negotovosti, ki je zaznamovalo sredino leta 2025, ter vse večje povpraševanje po AI-optimiziranih strežnikih, programski opremi z vgrajenimi funkcijami generativne umetne inteligence in sodobnih podatkovnih centrih.

Evropa pri tem izstopa kot posebna zgodba. Kontinent, ki se še vedno spoprijema z upočasnjenim gospodarskim okrevanjem in občutljivostjo na globalne trgovinske premike, bo kljub temu prihodnje leto povečal IT-porabo za 11 odstotkov, na približno 1,4 bilijona dolarjev.

Eden ključnih razlogov za to je val zanimanja za suverenost oblaka, ki ga spodbujajo politične napetosti, vojna v Ukrajini ter strah pred preveliko odvisnostjo od ameriških tehnoloških velikanov. V nedavni raziskavi med evropskimi CIO-ji jih je 61 odstotkov izrazilo željo po večji uporabi lokalnih ponudnikov oblaka, več kot polovica pa pričakuje, da bodo geopolitične razmere omejile njihovo rabo globalnih storitev.

Medtem ko rast na globalni ravni v veliki meri poganjajo investicije v AI infrastrukturo, je v Evropi slika bolj raznolika. Poraba za GenAI modele naj bi v letu 2026 narasla za 78 odstotkov, medtem ko nakupi naprav, kot so prenosniki, tablice in telefoni, ostajajo približno na isti ravni.

Tudi strežniška infrastruktura v podjetjih ne doživlja večjega razmaha, saj so največje AI investicije še naprej skoncentrirane v Severni Ameriki. Kljub temu evropski podatkovni centri ostajajo pomemben igralec – rast porabe v letu 2025 naj bi presegla 38 odstotkov, prihodnje leto pa naj bi se umirila na približno 19 odstotkov.

Skupna slika kaže, da se tako globalno kot evropsko IT-okolje premika v smeri višjih naložb, večje odpornosti ter strateškega premisleka o tem, kje in kako graditi digitalno infrastrukturo. Podjetja pospešeno uvajajo AI, se pripravljajo na morebitne nove zunanje šoke in iščejo kombinacijo rasti ter zanesljivosti.

Slovenija in širša regija sta v istem kontekstu: pred vrati je leto, v katerem bo ključno premišljeno investiranje v digitalno suverenost, varnost, oblake nove generacije in sisteme, ki bodo organizacijam omogočili večjo agilnost in dolgoročno konkurenčnost.