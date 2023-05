Evropa bo dobila odgovor na Starlink

Evropski ponudniki satelitski komunikacij in operaterji so skupili skupaj in napovedali izgradnjo konstelacije satelitov v nizki orbiti za dostop do interneta, ki bo konkurirala Starlinku. Takšno konstelacijo želi tudi Evropska unija, saj je evropski komisar Thierry Breton že novembra lani razgrnil načrte za zgradnjo satelitske infrastrukture za odpornost, povezljivost in varnost (IRIS2).

V konzorcij so vključeni domala vsi, ki kaj štejejo na področju satelitov v Evropi. To so Eutelsat, SES, Thales Alenia Space, Airbus Defence, pa tudi več operaterjev, med njimi Deutsche Telekom, Hispasat, OHB, Orange, Hisdesat in Telespazio.

Evropska unija ocenjuje, da bo projekt stal šest milijard dolarjev in želi doseči globalno pokritost do leta 2027. To je sicer zelo optimističen načrt, ne le zaradi kompleksnosti tako ogromnih konzorcijev, temveč tudi zaradi prostih terminov za izstrelitve na raketah Ariane 6. Ta bo nared najprej leta 2024, potem pa ne bo letela prav pogosto.

Poleg Starlinka svoje omrežje gradi tudi Kitajska, v Evropi pa še britanski OneWeb. Evropska unija je tako ostala brez svojega omrežja, kar je iz varnostnih in strateških razlogov ranljiv položaj. Kako hitro se bo to popravilo, bomo videli. SpaceX je prve satelite izstrelil leta 2018, lani po štirih letih pa je imel globalno pokritost. Tudi zato je evropska časovnica do leta 2027 izjemno optimistična, saj ogromen mednarodni konzorcij mešanega javnega in zasebnega denarja nikakor ne more konkurirati SpaceX-u, kjer se vedno zgodi Elonova volja.