Europol svari pred ChatGPT

Europol je včeraj javnost posvaril pred zlorabami, ki so z razširjenostjo jezikovnega pomočnika ChatGPT in sorodnikov postale še enostavnejše. Ribarjenje, širjenje dezinformacij in ostali primeri računalniškega kriminala so namreč z uporabo ChatGPT še enostavnejši. Prihaja pa tudi konkurenca, denimo Chat Bing, Google Bard itd.

V izjavi za javnost so zapisali, da so zmogljivosti velikih jezikovnih modelov (LLM), kakršen je ChatGPT, čedalje boljše, kar daje temne obete za zlorabo teh sistemov od kriminalcev. Navedli so tudi tri konkretne primere. Besedila, ki jih ustvarjajo LLM, so tako prepričljiva, da se lahko uporabljajo za ribarjenje (phishing). Z njimi je namreč možno imitirati slog posameznika, zato so še prepričljivejši. Hkrati se lahko uporablja za širjenje propagande in dezinformacij, ker je sposoben producirati velikanske količine besedila v kratkem času. Poleg tega pa lahko zlikovci izrabijo ChatGPT za ustvarjanje škodljive kode, čeprav se avtorji trudijo to aktivno blokirati.

