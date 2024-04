Europol pogreva stare in slabe ideje, ko želi konec šifriranja

Čeprav so temi diskutirali že neštetokrat, se še vedno pojavljajo nespodobne zahteve posameznih organov pregona po razbitju ali prepovedi šifriranja. Sedaj se je oglasil Europol, ki v skupni deklaraciji industrijo in zakonodajalce poziva, naj omogočijo skeniranje in prestrezanje sporočil, če bi to potrebovali. Z drugimi besedami: prizadevajo si za konec šifriranja od pošiljatelja do prejemnika (E2EE).

Zakaj je to slab predlog, so strokovnjaki razložili več mnogokrat. Poenostavljeno povedano na internetu ni približnih rešitev, na pol zadovoljivih rešitev, lokalnih kriminalcev in razdalje. Splet je globalen, vsi smo sosedje in kakršnakoli ranljivosti ali stranska vrata v šifrirnih protokolih ne more ostati omejena zgolj na zakonite uporabnike ali organe pregona. Le vprašanje časa je, kdaj jo bodo izkoristili zlikovci.

Zato je toliko bolj neverjetno, da se ideje vnovič pojavljajo. Europol je uporabil železni repertoar razlogov, kamor sodijo boj proti terorizmu, trgovini z ljudmi, zlorabi otrok, preprodaja mamil in umori. Europol ponavlja stare razloge, da se proti vsem tem kaznivim dejanjem ni možno boriti brez ukinitve šifriranja.

A za zdaj tehnološki velikani ne popuščajo. Pri tem jih vodijo tudi pragmatični razlogi. Dokler je prisluškovati tehnično nemogoče, od njih nihče ne more zahtevati, da bi shranjevali promet, delili podatke in podobno. Umijejo si roke, to pot z zelo dobrim argumentom, policija pa mora začeti svoje delo opravljati metodično in ne z množičnim prečesavanjem telekomunikacij,

Europol