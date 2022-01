Objavljeno: 10.1.2022 15:44

Europol bo moral izbrisati zasebne podatke

Evropski nadzornik za varstvo podatkov (EDPS, European Data Protection Supervisor) je Europolu naložil izbris ilegalno nabranih podatkov.

Po pisanju časnika The Guardian naj bi Europol imel bazo podatkov, veliko kar 4 petabajtov. Podatki so z različnih virov, veliko jih je pridobljenih ilegalno, denimo od prosilcev za azil, ki niso bili nikoli vpleteni v kakšne zločine. Podatki so se nabirali zadnjih šest let, nadzornik pa zahteva izbris podatkov, starejših od šestih mesecev. Pri tem bo imel Europol eno leto časa, da pregleda, katere podatke lahko obdrži.