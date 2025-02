Objavljeno: 7.2.2025 07:00

EU želi zaradi trgovin Temu, AliExpress, Shein in Amazon Marketplace ukiniti oprostitev carine za male pošiljke

Evropska komisija želi več nadzora nad spletnimi trgovinami, kot so Temu, AliExpress, Shein in Amazon Marketplace, ki množično prodajajo v Evropi, nadzora pa imajo malo. Vsak dan v EU vstopi okrog 12 milijonov pošiljk iz tovrstnih spletnih trgovin. Lani je v Unijo prispelo 4,6 milijarde paketov nizke vrednosti, ki so predstavljali 97 odstotkov vsega neposrednega uvoza (končnih potrošnikov).

Problematična je zlasti zaščita oziroma njeno pomanjkanje. Komisija opozarja, da je veliko teh izdelkov v neskladju s standardi varovanja zdravja in okolja, prav tako so pogoste kršitve druge zakonodaje (denimo zaščite modelov in avtorskih pravic). Velika večina izdelkov je neskladnih, trdijo v Komisiji.

Nadzor je skorajda nemogoč, ker je paketov tako veliko, da jih carinski organi ne morejo učinkovito pregledovati in izločati neustrezne. Zato se napovedujejo dodatni ukrepi. Njihova oblika še ni znana, ker še potekajo pogajanja med Komisijo, Parlamentom in Svetom, bo pa verjetno ukinjena olajšava v vrednosti do 150 evrov na carino. Prav tako Komisija predlaga dodatne dajatve, iz katerih se bodo financirali pregledi ob vstopu.

Ukrepi so torej sorodni ameriškim, ki so za nekaj ur celo preprečili vsakršno dostavo paketov iz Kitajske. A to je naključje, poudarjajo v Komisiji.