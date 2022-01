EU želi lasten DNS

Čeprav je internet načeloma nadnacionalen in neodvisen od različnih držav, je večina infrastrukture na tak ali drugačen način v lasti neevropskih podjetij, kar skrbi EU. Mednjo sodi tudi sistem DNS, kjer so razreševalniki večinoma pod ameriškim nadzorom. To postavlja EU v podrejen položaj, zato so čedalje glasnejše zamisli o lastnem DNS.

Evropska agencija za zdravje in digitalno tehnologijo (HaDEA) predlaga uvedbo sistema DNS4EU, ki bi bil v lasti evropskih entitet in bi fizičnim, pravnim in javnim osebam nudil brezplačno storitev DNS razreševanja. Nekatere napredne storitve bi bile plačljive, denimo štiriindvajseturna pomoč uporabnikom, zaščita pred napadi DDoS ipd.

Seveda EU v vzpostavitvi DNS4EU vidi tudi prednosti za organe pregona. Na nivoju DNS bi se blokirale domene, kjer gostuje škodljiva programska oprema, kar bi predlagali nacionalni CERT-i. Po drugi strani pa bo po sodnih odredbah blokirali tudi drugo vsebino. Uporaba DNS4EU bi bila prostovoljna tako za končne uporabnike kot tudi na nivoju držav.

Trenutno je predlog v fazi evropskega razpisa, kar kaže na resnost namer.

Razpis