EU začenja preiskavo o Microsoftovih storitvah v oblaku

Po pisanju agencije Reuters je Evropska komisija začela novo preiskavo družbe Microsoft, tokrat glede konkurenčnih pogojev povezanih s ponudbo storitev v oblaku. Preiskava sledi pritožbam štirih evropskih ponudnikov storitev v oblaku, med katerimi francoskega OVHcloud in nemškega NextCloud, ki ameriškega tekmeca obtožujejo nepoštenih pogojev pri licenciranju Microsoftove programske opreme za rabo v oblaku.

Routers je dobil v roke vprašalnik, ki ga je Evropska komisija poslala izbranim strankam Microsoftova ter tekmecem, ki ponujajo storitve na temelju Microsoftovih programov v svojem oblaku, med katerimi denimo priljubljeni paket Microsoft 365. V vprašalniku sprašujejo anketirance, po kolikšni ceni in pod katerimi pogoji jim Microsoft ponuja storitve kot neposrednim uporabnikom (kupci) oziroma kot licence za nadaljnjo prodajo (ponudniki storitev).

Evropska komisija namreč domneva, da Microsoft poslovnim partnerjem, ki so v bistvu tekmeci v oblaku, ponuja storitve po višji ceni, kot jih ponuja sam svojim kupcem. Na ta način bi utegnil kršiti veljavno evropsko zakonodajo. Toda vprašalnik komisije ponudnike storitev sprašuje tudi to, ali imajo pri svojih storitvah možnost uporabe alternativnih izdelkov in kako bi to vplivalo na njihove možnost pri ponujanju storitev na trgu.

Iz vprašalnika je možno razbrati, da bo komisija verjetno podala obtožbo zgolj v primeru, ko bo imela trdne dokaze, da je Microsoftovo ravnanje dejansko monopolno in evropski ponudniki lahko ponudijo dokaze, da z alternativami ne morejo tekmovati. Spomnimo se, da je Evropska komisija Microsoft v preteklem desetletju že kaznovala za podobna monopolna ravnanja, Microsoft pa je skupno moral izplačati čez 1,8 milijarde dolarjev v kaznih. Toda to je kot kaže kljub vsemu premajhen vzvod, da bi trajno spremenili prakso.