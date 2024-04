Objavljeno: 24.4.2024 05:00

EU začela drugo preiskavo TikToka

Evropska komisija je včeraj začela še eno preiskavo TikToka zaradi suma kršitev akta o digitalnih storitvah (DSA). To pot bodo preverjali, ali storitev TikTok Lite krši francosko oziroma špansko zakonodajo. TikTok je po DSA zelo velika spletna platforma (VLOP), zato zanjo veljajo dodatna pravila in zahteve, med drugim tudi oddaja poročila o oceni tveganja in sprejetih ukrepih za obvladovanje sistemskih tveganj.

Komisija je zaskrbljena zaradi programa "Task and Reward Program", ki uporabnikom omogoča nabiranje točk za izvajanje različnih nalog na TikToku, kamor sodijo gledanje videoposnetkov, všečkanje, sledenje, privabljanje prijateljev itd. Ker so velika uporabniška baza TikToka ravno otroci, stran pa nima ustreznih mehanizmov za preverjanje starosti uporabnika, je tovrstno nagovarjanje k intenzivnejši uporabi potencialno tvegano.

Poleg tega je Komisija ugotovila, da TikTok krši pravila. TikTok bi bil moral do 18. aprila oddati poročilo o tveganjih in ukrepih, a tega ni storil. Komisija je sedaj zahtevala, da poročilo odda takoj, dodatne informacije pa do 3. maja. V nasprotnem primeru je podjetje lahko kaznovano s plačilom enega odstotka globalnega letnega prometa in še 5 odstotkov dnevnega prometa za vsak dan zamude.

Da je TikTok izdal novo storitev TikTok Lite, medtem ko ni oddal potrebnega poročila po DSA, Komisija šteje kot hudo kršitev. Grozi mu zelo visoka kazen.