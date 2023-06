EU uzakonja zamenljive baterije v napravah in obvezno recikliranje

Evropski parlament je minuli teden sprejel tudi uredbo o zasnovi, proizvodnji in upravljanju z odpadki vseh vrst baterij, ki so na prodaj v EU. Uredba bo začela veljati šele leta 2027, a bo med drugim prinesla tudi obvezno zamenljivost baterij v prenosnih elektronskih napravah.

V 11. členu uredbe namreč piše, da morajo biti prenosne baterije v napravah enostavno odstranljive in zamenljive, kar mora biti omogočeno uporabniku ali kateremu koli serviserju med življenjsko dobo naprave. Enostavno zamenljive baterije so definirane tako, da je to možno storiti brez vpliva na funkcionalnost ali zmogljivost naprave, in baterijo nadomestiti z nadomestno. Naprave, za katere to velja, so tudi prenosni računalniki, telefoni, tiskalniki, pametne ure itd.

Potrošniške organizacije načeloma podpirajo spremembo, ob tem pa opozarjajo na nekatere nedoslednosti. Poleg dolge čakalne dobe, preden bo uredba začela veljati, ta ne opredeljuje, da morajo biti baterije cenovno dostopne in uvaja nekaj izjem, ki jih ne bi bilo treba.

V uredbi sicer urejajo še številne druge aspekte, denimo cilje za stopnjo zbranih odpadnih baterij, delež recikliranih materialov in njihovo obvezno uporabo pri proizvodnji novih baterij.

Končno besedilo bo sedaj sprejel še Svet.

Europa