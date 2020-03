EU si prizadeva za mobilne naprave, ki jih bo lažje popraviti in reciklirati

Evropska komisija si prizadeva, da mobilne elektronske naprave (prenosniki, tablice, telefoni) veljala manj obremenjevale okolje, kar bi dosegli tudi s podaljšanjem uporabnosti. Ni skrivnost, da precej naprav dandanes zavržemo, ko bi bilo po okvari nekega dela popravilo dražje od nove naprave ali ker rezervnih delov ni več dobiti. V mnogo primerih so te prepreke namerno ustvarjene, kar želi Komisija zajeziti.

Komisija je predstavila akcijski načrt, ki začel veljati že prihodnje leto in bi uvajal principe krožne ekonomije, kar vključuje dizajn in proizvodnjo na način, da bodo popravila, ponovna uporaba in recikliranje enostavnejši. Gre za tako imenovani evropski Green Deal, katerega končni cilj je podnebnega nevtralnost.

Kadar ne gre zlepa, bo moralo iti zgrda, zato so predlogi Komisije tako vzpodbujevalne kakor tudi prisilne (zakonodaja) narave. Uvesti želijo pravico do popravila, je pojasnil komisar za okolje Virginijus Sinkevičius. Naprave bi morale imeti dele, ki jih je možno popravljati, ali pa vsaj sorazmerno enostavno zamenjati. Ključna bo daljša dobavljivost rezervnih delov. Materiali se bodo morali dati reciklirati brez težav.

Nekaj podobnega je EU že lani predstavila za televizorje in belo tehniko, sedaj pa se obseg širi. Vseeno ni pričakovati radikalnih in hitrih sprememb, saj se industrija upira spremembi praks. Že poenotenje polnilnikov mobilnih naprav, ki še ni v celoti dokončano, je terjalo ogromno naporov, pa je šlo za sorazmerno majhno spremembo.

Evropska komisija