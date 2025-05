Objavljeno: 28.5.2025 07:00

EU: Shein krši potrošniško zakonodajo

Evropska komisija in Združenje za sodelovanje na področju varstva potrošnikov (CPC) sta opozorilo kitajskega spletnega trgovca Shein, da krši evropsko zakonodajo. Če ne bodo svojih poslovnih praks uskladili z evropskimi pravili, bodo sledili ukrepi.

Preiskavo zoper Shein so vodili belgijski, francoski, irski in nizozemski organi. Ugotovili so, da Shein zavaja z lažnimi popusti, saj prikazane osnovne cene niso realne in se izdelki po njih niso nikoli prodajali. Prav tako stranke silijo v hitre nakupe z lažnimi časovnimi omejitvami, denimo roki za ugodne ponudbe. V spletni trgovini prikazujejo zavajajoče, nepravilne ali pomanjkljive informacije, zlasti o pravicah potrošnikov. Problematično je tudi uveljavljanje pravic potrošnikov do vračil in reklamacij. Izdelki imajo pogosto stvarne napake, navedbe o trajnosti so zavajajoče, kontaktnih podatkov na strani ni.

Preiskava še ni končana. Že sedaj pa se mora Shein v enem mesecu odzvati na očitke in predlagati ukrepe za spoštovanje zakonodaje. CPC bo nato odločil, ali so predlagane spremembe ustrezne, ali terjajo dodatna pogajanja ali pa bodo posamezne države začele izrekati globe.

Shein mora spoštovati cel kup zakonodaje, ker ni le spletni trgovec, temveč velika platforma (VLOP) po aktu o digitalnih storitvah.

