Objavljeno: 24.3.2023 05:00

EU pripravlja direktivo o pravici do popravila

Evropska komisija je pripravila predlog nove direktive, ki ureja popravila izdelkov in uvaja pravico do popravila, s čimer varuje okolje in ščiti potrošnike. Direktivo morata potrditi še Parlament in Svet, torej predstavniki ljudstva in predstavniki evropskih držav, preden bo začela veljati.

V modernem času se je namesto popravil uveljavila zamenjava izdelkov, kar je ustvarjalo veliko odpadkov. Zaradi zavrženih izdelkov, ki bi jih bilo moč popraviti, se letno ustvari 35 milijonov ton odpadkov in v ozračje izpusti 261 milijonov ton toplogrednih plinov samo v EU. Evropski potrošniki zaradi nakupov letno izgubijo 12 milijard dolarjev. Zato Evropska komisija želi poskrbeti, da bo popravilo privlačnejša rešitev.

Nova direktiva zato uvaja številne ukrepe. V okviru garancijskega obdobja bodo popravila obvezna, razen če bodo dražja od zamenjave izdelka. Po izteku garancijskega obdobja pa bo še vedno možno popravljati izdelke, proizvajalci pa bodo morali to zagotavljati. Uvaja se namreč pravica do popravila in obveznost proizvajalcev o informiranju glede popravljivosti. Pripravlja se spletna platforma, kjer bodo potrošniki dobili vse informacije o servisih v okolici, vključno s kakovostjo. Proizvajalci bodo morali izpolniti nov obrazec (European Repair Information Form), ki bo dajal podatke o popravljivosti izdelkov. Prav tako se bo uvedel nov standard za storitve popravila.

Komisija želi s tem tudi v praksi zagotoviti pravico do popravila. Prvi koraki so spremembe izdelkov, informiranje potrošnikov in uvedba novih standardov.

