EU preverja Broadcom zaradi sprememb licenciranja VMware

Ameriški proizvajalec čipov Broadcom, ki je prevzel družbo VMware, se bo moral zaradi številnih pritožb poslovnih uporabnikov in podjetij spopasti s preiskavo EU. Podjetju očitajo monopolno ravnanje zaradi nedavnih enostranskih in nenadnih sprememb licenčnih pogojev za uporabo izdelkov in storitev VMware.

Urad EU za nadzor konkurence je že sporočil, da je Broadcomu poslal zahteve za informacije, da bi raziskali utemeljenost pritožb. Te so doslej vložili združenje CISPE, belgijsko združenje poslovnih uporabnikov Beltug, francoski Cigref, nizozemski CIO Nederland in nemško združenje VOICE Germany. Skupine so se v skupnem pismu pritožile nad nenadnimi spremembami Broadcomove politike in praks, ki so povzročile strmo povišanje cen, ponovno združevanje licenc, prepoved nadaljnje prodaje licenc in skrajšanje vzdrževanja varnostnih popravkov za dosedanje licence.

Broadcom pritožbe vztrajno zavrača. Vodstvo celo navaja, da so “dramatično znižali cene platforme VCF (VMware Cloud Foundation), da bi spodbudili sprejemanje novih pogojev s strani strank”. Nekatere osebe, ki želijo ostati anonimne, so sicer ob tem opomnile, da so nekatere od udejanjenih sprememb bile v pripravi še preden je Broadcom prevzel Vmware, vendar je novi lastnik poslovno politiko še dodatno zaostril. Morda tudi zaradi omenjene preiskave je Broadcom že napovedal nadaljnje spremembe, da bi se približal stališčem svojih strank.