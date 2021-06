EU preiskuje Facebook zaradi suma oviranja konkurence

Evropska komisija je začela preiskavo Facebooka, v kateri mu očitajo zlorabo prevladujočega tržnega položaja in krnjenje konkurence. Facebook je bil še zadnji veliki tehnološki velikan, ki ga Evropska komisija ni preiskovala. Google je bil že trikrat oglobljen, Apple preiskujejo za več različnih domnevnih kršitev, Amazon pa so začeli nazadnje zaradi domnevno nepravičnega položaja tretjih proizvajalcev na njihovi platformi.

Jabolko spora je storitev za male oglase Facebook Marketplace, ki jo Facebook ponuja od leta 2016 in ima 800 milijonov uporabnikov. Storitev je brezplačna, Facebook pa jo oglašuje na svojih straneh. S tem v neenakopraven položaj postavlja konkurenco, denimo Craigslist, ki mora svoje oglase za sorodne storitve plačevati. Po mnenju podpredsednice Evropske komisije Margrethe Vestager je to primer zlorabe prevladujočega tržnega položaja, ki ga Facebook s tremi milijardami uporabnikov in sedmimi milijoni oglaševalcev ima.

Preiskavi se pridružuje tudi britanski varuh konkurence CMA (Competition and Markets Authority), ki dodatno preučuje še deluje Facebook Dating. Ta storitev sicer med uporabniki še ni zelo priljubljena, oglaševanje pa ima enak problem. Medtem ko konkurenca plačuje za oglaševanje svojih storitev za spoznavanje ljudi, denimo Tinder, Facebookov Dating ne.

Evropska komisija