EU predstavlja novo digitalno strategijo

Evropa se želi postaviti na lastne digitalne temelje, razviti digitalne storitve, ki bodo konkurenčne ameriškim in kitajskim, obenem pa postaviti osnovo za novo gospodarsko rast, ki bo temeljila na inovativnih tehnologijah, kot so napredne telekomunikacije, umetna inteligenca in kvantno računalništvo. Vse skupaj prepredeno s ciljem, da bi Evropa do leta 2050 postala kontinent brez okolju škodljivih emisij, z najboljšim zdravstvom in zaščito osebnih pravic, med drugim digitalne zasebnosti.

Vse to je del strategije, ki jo je predstavila Evropska komisija pod novim vodstvom Ursule von der Leyen, s katero naj bi Evropa skušala nadoknaditi zaostanek na področju digitalnih storitev. Predstavniki komisije so že uvodoma priznali, da Evropa na tem področju doslej ni bila uspešna, zlasti na področju storitev za potrošniške, toda to je treba spremeniti. Ključnega pomena je, da Evropa povrne nadzor nad podatki, ki so zdaj pretežno v rokah ameriških podjetij in po pravilih, ki so vse bolj različna od volje Evropjecev. Posledice neuspeha ali uspeha na tem področju bomo čutili leta, je zapisno v krovnem dokumentu strategije.

Evropa namerava zato pospešeno ustvariti enotni podatkovni prostor za podatke v oblačnih storitvah, za kar bodo na začetku namenili vsaj milijardo evrov. To implicitno pomeni pospeševanje razvoja skupnih standardov, pravil in zakonov za odpravo vseh razlik in ovir med državami članicami. Še več sredstev nameravajo vložiti v razvoj infrastrukture za storitve v oblaku, kot je na primer nemška Gaia-X.

Čeprav nova strategija za zdaj v številnih točkah daje le nekoliko ohlapne smernice, so nekatere konkretne točke akcijskega plana že določene. V letošnjem letu bo tako na vrsti najprej nova skupna pravila za evropski digitalni prostor, o katerih bi se moralo razpravljati do druge polovice leta 2020, nato pa se bodo leta 2021 uresničila z Zakonom o podatkih.

Do konca leta 2020 naj bi bil pripravljen tudi predlog novih pravil za uporabo umetne inteligence (cilj je Bela knjiga o AI), ki vključujejo vprašanja varnosti, odgovornosti in temeljnih pravic ob uporabi tovrstne tehnologije. V letošnjem letu naj bi tudi sprejeli strategijo in pravila za uporabo tehnologije kvantnih računalnikov in veriženja blokov (blockchain). Akcijski načrt vključuje tudi nadaljnji razvoja digitalnih omrežij ter načrt za pridobivanje novih kompetenc skozi izobraževanje, da bi s tem omogočili izboljšanje možnosti zaposlovanja, še posebej za mlade.

Gre za enega najambicioznejših načrtov doslej, z ambicijo, da Evropa postane najmočnejše, najvarnejše in najbolj dinamično digitalno gospodarstvo. Če bi dosegli že polovico ciljev, bi lahko govorili o uspehu.