EU potrebuje več strokovnjakov za kibernetsko varnost

Poročilo Evropske agencije za kibernetsko varnost ENISA potrjuje že dalj časa znane domneve, da v Evropski uniji primanjkuje usposobljenega kadra za informacijsko varnost. EU je ta problem začel reševati sistematično z nadgradnjo primarnega izobraževalnega sistema. Poročilo napoveduje, da bomo v naslednjih dveh do treh letih podvojili število diplomirancev, ki bodo usposobljeni za delovna mesta s področja informacijske varnosti. Verjetno pa to še ne bo dovolj, zato izobraževalne ustanove pozivajo k nadaljnji razširitvi izobraževalnih programov s področja varnosti.

Poleg pomanjkanja strokovnjakov s področja varnosti, je bila doslej velika težava v načinu in potrebnemu času za formiranje kompetenc s tega področja. Kar 77% vseh današnjih strokovnjakov je kompetence pridobili prek programov za strokovno certifikacijo s področja varnosti. Strokovna certifikacija je vsekakor dobrodošla, a se tipično zgodi v že zrelem obdobju inženirjev, tipično kot nadgradnja drugih znanj, denimo o omrežjih, strežnikih ali razvoju programske opreme. Za to pa je, ob dejstvu, da imamo pomanjkanje, potrebno preveč časa.

ENISA zato želi povečati število strokovnjakov, ki so področje varnosti spoznali in osvojili že v primarnem izobraževanju, kar lahko bistveno skrajša čas potreben za formacijo strokovnjakov. Ob tem zagovarjajo modularnost pridobivanja potrebnih znanj, ki niso nujno strogo tehnične narave. Področje informacijske varnosti je zelo široko in ne potrebuje le ozko usmerjene tehnike.

V ta namen želijo z državami članicami, izobraževalnimi ustanovami in predstavniki računalniške industrije vzpostaviti skupno platformo za določitev različnih vlog in kompetenc s področja informacijske varnosti, da bi lažje zadovoljili potrebe različnih naročnikov.

www.enisa.europa.eu/news/enisa-news/higher-education-in-europe-understanding-the-cybersecurity-skills-gap-in-the-eu