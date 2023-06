EU parlament je sprejela nov ukrepe za uporabo baterij

Evropski parlament je z veliko večino sprejel nov sveženj ukrepov, ki obravnava uporabo baterij v elektronskih in električnih napravah. Med tem je nova obveza za proizvajalce mobilnih naprav, zlasti telefonov, da morajo vgrajene baterije preprosto zamenljive. Na ta način želijo podpreti daljšo uporabo izdelkov, ki so še vedno prepogosto zavrženi, ko njihove baterije začenjajo pešati.

Ta ukrep ščiti tako okolje, kot potrošnike. Proizvajalce pa bo prisilil, da bodo svoje izdelke zopet projektirali na način, da lahko potrošniki enostavno zamenjajo baterijo z novo, ne glede ali uporabljajo baterije za enkratno rabo ali akumulatorje za večkratno polnjenje. Predvsem pri proizvajalcih telefonov in drugih malih naprav se je v zadnjih letih pojavil trend, kjer so bile baterije bodisi zalepljene na elektroniko ali pa tako povezane, da je bila zamenjava kvečjemu možna samo v pooblaščenih servisih.

Nova uredba prinaša še druge ukrepe. Vse baterije bodo morale obvezno imeti QR kodo, kjer so jasno navedeni podatki o proizvajalcu, izvoru baterije, kapaciteti, zmogljivosti, predvidenem roku rabe in celo ogljičnem odtisu. Uredba uvaja “digitalni potni list”, kjer bo vsakdo lahko videl, od kje prihajajo baterije, kako so bile proizvedene, kakšne so možnosti popravila, v celoti ali po delih. Slednje bo predvsem koristno za večje akumulatorje, kot so tisti uporabljeni v električnih skuterjih in kolesih, kjer pri okvari posamezne celice in treba zavreči celotnega akumulatorja.

Ob zakonskih ukrepih bo EU nadaljevala s spremljanjem načina uporabe, popravil in reciklaže baterij. Cilj je, da se ustvari okolje in družbena etika, kjer se bo večina dragih in okolju nevarnih snovi lahko recikliralo ali varno odstranilo iz okolja. EU si je zadala cilj, da bo do leta 2030 uspela na pravilen način zbrati vsaj 73% vseh baterij.