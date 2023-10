Objavljeno: 12.10.2023 05:00

EU opozarja X zaradi dezinformacij o palestinsko-izraelskem konfliktu

V vseh vojnah je propaganda ključna, z družbenimi omrežji pa je dobila še pospeške. Zadnji izraelsko-palestinski spopad ni nič drugačen, v njem pa ključni vektor za širjenje dezinformacij postaja X. A v EU sedaj obstaja zakonodaja, ki je namenjena obvladovanju tega problema. Zato je evropski komisar za notranji trg Thierry Breton že pozval X, da ukrepa.

Breton je X-ovemu lastniku Elonu Musku sporočil, da se platforma X uporablja za širjenje nezakonitih vsebin in dezinformacij v EU. Ob tem ga je opomnil, da nova zakonodaja (DSA) predpisuje zelo natančne obveznosti platform pri moderiranju. Po DSA je namreč X velika platforma, kar prinaša dodatne obveze glede transparentnosti in boja zoper dezinformacije. V nasprotnem primeru so zagrožene visoke globe, ki lahko segajo do šestih odstotkov letnih prihodkov podjetja.

Na X-u se dejansko pojavljajo ogromne količine lažnih informacij, ki segajo od zavajanj do objavljanja posnetkov iz videoiger kot resničnih vojaških akcij. Manipulacije se dogajajo tako na sistemski ravni kakor tudi čisto osebno: Elon Musk je na svojem osebnem profilu na primer priporočil, da ljudje sledijo profiloma, ki sta znana po objavljanju dezinformacij.

Breton je svoje pismu Musku, v katerem je dal platformi 24 ur časa za odziv, objavil kar na – X-u. Medtem v ozadju garajo preverjevalci dezinformacij, ki označujejo vse neresnice. A te je vedno možno generirati hitreje kakor razkrinkavati. Musk se je seveda odzval na pismo v svojem slogu, in sicer je poudaril odprtost in transparentnost, nato pa izzval Bretona, naj mu predoči domnevne neresnice v objavah. Breton je nato poudaril, da mora X zagotoviti spoštovanje DSA in da so mu njegove strokovne službe na voljo, če bo potreboval pomoč.

