EU nagrajuje iskanje napak v odprti kodi

Evropska komisija je predstavila nov program iskanja napak v programskih rešitvah na temelju odprte kode, ki vključuje nagrade v višini do 5.000 evrov. V kolikor najditelj napake poskrbi za tudi predlog rešitve ali celo sam popravek, je lahko upravičen še do dodatnega bonusa v višini 20%. S tem v EU želijo zmanjšati škodo, ki jo povzročijo vdori v odprtokodne programske rešitve. Kot vemo, se EU zavzema za čim širšo rabo odprtokodnih izdelkov in manjšo odvisnost od komercialnih ponudnikov.

Nov program iskanja programskih hroščev je nadgradnja nedavno zaprtega projekta FOSSA. Ta je v 18 mesecih delovanja najditeljem napak navrgel skupno okoli 200.000 evrov v nagradah. EU se s tem programom pridružuje podobnim projektom, ki jih podpirajo tudi različni komercialni ponudniki, od katerih nekateri ponujajo tudi precej višje nagrade.

Google, Intel in Dropbox ponujajo za najdbo napak do okoli 30 do 35 tisoč dolarjev. Microsoft in Apple pa za kritične napake nudita kar čez 200.000 dolarjev. Facebook ob tem menda zgornje meje za nagrade sploh ne postavlja. Praktično vsi nudijo tudi minimalne nagrade v višini vsaj 500 dolarjev.