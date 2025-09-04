Naroči se na Monitor Spletni nakup Naroči se na tedenske novice
Objavljeno: 4.9.2025 07:00 | Teme: EU, zakonodaja

EU načrtuje uredbo o nadzoru zasebnih pogovorov

Pred odločilnim zasedanjem 12. septembra se v Evropski uniji zaostruje razprava o predlogu uredbe Chat Control, ki predvideva obvezno pregledovanje zasebnih sporočil uporabnikov, tudi če so ta šifrirana. Belgija in Češka sta se tik pred srečanjem pridružili skupini držav, ki zakon zavračajo, a uredba ima še vedno večinsko podporo med članicami.

Predlog, ki ga vodi dansko predsedstvo, bi lahko bil sprejet že oktobra 2025. Njegova ključna določba od ponudnikov storitev, kot so WhatsApp, Signal in ProtonMail, zahteva obvezno pregledovanje vseh pogovorov, večpredstavnih datotek in povezav, poslanih med uporabniki, s ciljem iskanja gradiv spolne zlorabe otrok (CSAM).

Kritiki opozarjajo, da to pomeni sistematično poseganje v zasebnost in slabljenje šifriranja, ki je temelj varne digitalne komunikacije. Belgija je zakon označila kot “pošast, ki vdira v vašo zasebnost in je ni mogoče ukrotiti«. Avstrija, Nizozemska in Poljska že dlje časa kritizirajo predlog zaradi določb o obveznem razkrivanju vsebin in omejevanju šifriranja.

Na drugi strani pa predlog uživa podporo 15 držav članic, med njimi Francije, Italije, Španije in Švedske. Francoski poslanci so naklonjeni stališču, da lahko osnutek v osnovi podprejo, medtem ko se v Nemčiji pojavljajo signali o morebitni vzdržanosti, kar bi oslabilo danski mandat. Sedem držav, med njimi tudi Slovenija, ostaja neodločenih.

Predlog Chat Control je bil prvič predstavljen leta 2022, zdaj pa je blizu temu, da postane uredba. Glasovanje je predvideno 14. oktobra 2025. Kritična točka razprav je šifriranje, saj strokovnjaki, od razvijalcev programske opreme do kriptografov in zagovornikov digitalnih pravic, opozarjajo, da obvezno pregledovanje sporočil neizogibno oslabi zaščito komunikacij. Posledično bi to lahko povečalo ranljivost vseh uporabnikov za kibernetske napade, hkrati pa so iz obveznega nadzora izvzeti državni in vojaški računi.

Komentarji

Vlajke | 4.9.2025 | 08:54

Kakšno je pa stališče naših političnih predstavnikov? Bomo za ali proti temu? Potem pa vprašanje: ali ni bilo mišljeno, da bi se ta zadeva implementirala tako, da bi se sporočila pregledovala pred (oz. po) šifriranjem. Se pravi na telefonih. Kar je, seveda potencialno še mnogo slabše iz vidika zasebnosti.

