EU: Microsoft načeloma lahko prevzame Activison, toda ...

Evropska komisija je prižgala zeleno luč za Microsoftov prevzem Activisiona. Microsoft je lani napovedal prevzem podjetja za 69 milijard dolarjev, nato pa je novembra Evropska komisija odprla poglobljeno preiskavo. Podobne preiskave so sprožili tudi drugod po svetu.

Pomisleki so bili razumljivi, saj je Activision založnik z nekaterimi najpopularnejšimi naslovi na svetu, denimo Call of Duty, Microsoft pa ima svojo platformo za igre. Doslej je negativno mnenje izdal le britanski regulator CMA (Competition and Markets Authority), v ZDA pa končne odločitve še ni. Evropska komisija je danes izdala pozitivno mnenje. Menijo, da je prevzem v skladu z zakonodajo in da ne bo okrnil konkurence.

A soglasje ni brezpogojno. Evropska komisija je dejala, da je prevzem sprejemljiv le, če bo Microsoft upošteval vse zaveze, ki jih je dal v postopku. To med drugim pomeni, da bo moral biti Call of Duty dostopen tudi na drugih platformah. Komisija je ugotovila, da bi Microsoft lahko oviral konkurenco pri distribuciji iger za konzole in osebne računalnike, vključno z večuporabniškimi naročninami in pretočnimi storitvami, ter pri dobavah operacijskih sistemov za osebne računalnike. Ni pa pričakovati, da bi Microsoft lahko škodoval konkurenčnim ponudnikom konzol in naročniških storitev.

Microsoft se bo zato moral držati naslednjih zavez za obdobje 10 let: brezplačna licenca za evropske uporabnike, ki jim bo omogočala streaming na katerikoli storitvi za streaming vseh iger, za katere imajo licence; ustrezna brezplačna licenca streaming v oblaku.

Ali bo Microsoft res prevzel Activison, še ni jasno. Čakamo na ameriško odločitev in na rešitev pritožbe na Otoku.