EU meni, da je Teams še vedno preblizu Microsoft Officeu

Čeprav je Microsoft minuli mesec napovedal nekaj sprememb v ponudbi programa Teams, ki po novem ni več zvezan z Officeom, Evropske komisije s tem ni prepričal. Po neuradnih podatkih bo Komisija kmalu vložila uradno pritožbo zoper Microsoft zaradi suma zlorabe prevladujočega tržnega položaja.

Konkurenti namreč opažajo, da je Microsoft cene postavil tako, da pravega razloga za uporabo drugih rešitev namesto Teams praktično ni. Takisto se bojijo, da bo Microsoft omogočil tesnejše sodelovanje Teams z ostalimi programi v paketu Office. Komisija naj bi uradno reagirala v prihajajočih tednih.

S tem bo konec premirja, ki je med Microsoftom in Komisijo trajalo več kot desetletje. Zadnji spor se je končal leta 2013, ko je bila aktualna integracija brskalnika Internet Explorer v Windows. V prihodnjih tednih bo imela Komisija najprej sestanke s konkurenti, ki bodo pojasnili, kakšne težave imajo zaradi Microsoftovih potez.

Evropska komisija je po sprejemu DSA in DMA začela intenzivno preiskovati tehnološke velikane, tako imenovane vratarje, ki imajo prevladujoč vpliv na uporabo interneta. Sprožili so že preiskave zoper Alphabet, Amazon, Meto, Bytedance in sedaj očitno še Microsoft.