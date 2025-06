EU je predstavila mednarodno digitalno strategijo

Evropska komisija je predstavila novo mednarodno digitalno strategijo, s katero želi okrepiti globalno konkurenčnost Evropske unije na področju digitalnih tehnologij in hkrati utrditi svoj položaj kot zanesljivega partnerja v času geopolitičnih pretresov.

Strategija se osredotoča na sodelovanje z mednarodnimi partnerji pri razvoju varne in zaupanja vredne digitalne infrastrukture na področjih, kot so energija, promet, finance in zdravstvo. Poleg tega zajema tudi področja, kot so nastajajoče tehnologije, digitalno upravljanje, kibernetska varnost ter zaščita otrok na spletnih platformah.

Komisarka za digitalno tehnologijo Henna Virkkunen je ob predstavitvi poudarila, da EU želi s to strategijo okrepiti svojo konkurenčnost na ključnih tehnoloških področjih, kot so umetna inteligenca, kvantna kibernetska varnost in polprevodniki. Hkrati pa si prizadeva pomagati drugim državam pri doseganju njihovih digitalnih ciljev. Strategija potrjuje zavezanost EU k vzpostavitvi globalnega digitalnega reda, ki temelji na pravilih in je trdno zasidran v temeljnih vrednotah Unije.

Kljub ambicioznim ciljem pa strategija ni brez kritik. Analitiki opozarjajo na pomanjkanje konkretnih ukrepov in nejasnosti glede izvajanja. Poleg tega dokument ne omenja Kitajske, kljub nedavnim težavam evropskih avtomobilskih dobaviteljev zaradi kitajskih izvoznih omejitev na redke zemeljske elemente. Omenja se tudi, da je osvoboditev Evrope iz odvisnosti od ameriških ponudnikov oblačnih storitev v bližnji prihodnosti nerealna.

Strategija predvideva sodelovanje z "enako mislečimi" partnerji po svetu, kot so Japonska, Južna Koreja, Singapur in Kanada, ter nadaljevanje dialoga z ZDA in Indijo prek trgovinskih in tehnoloških svetov. Vendar pa ostaja vprašanje, ali bo EU uspela uresničiti svoje ambicije glede digitalne suverenosti brez jasnega načrta in konkretnih ukrepov.V luči teh izzivov se zdi, da bo EU morala sprejeti bolj konkretne in usmerjene ukrepe, če želi resnično okrepiti svojo digitalno suverenost in zmanjšati odvisnost od tujih tehnoloških velesil.