EU in ZDA se vse bolj razhajata glede regulacije AI

Evropska unija in Združene države Amerike se vse bolj razhajata glede pristopa k regulaciji umetne inteligence (UI). Medtem ko EU uvaja stroga pravila za zagotavljanje varnosti in odgovornosti pri uporabi UI, ZDA pod vodstvom predsednika Donalda Trumpa rahljajo omejitve in dajejo tehnološki industriji večji vpliv pri oblikovanju politik.

Ob začetku novega mandata je Trumpova administracija jasno pokazala pripravljenost dati tehnološki industriji pomembno vlogo pri regulaciji UI. Trump je takoj po prevzemu funkcije preklical izvršni ukaz svojega predhodnika Joeja Bidna, ki je uvajal zaščite in pobude na področju UI.

Povabil je tudi izvršne direktorje velikih podjetij, da bi sodelovali pri največjem infrastrukturnem projektu UI v zgodovini, imenovan Stargate, vreden do 500 milijard dolarjev, namenjen razvoju podatkovnih centrov in druge infrastrukture. Poleg tega je Trump podpisal izvršni ukaz za pripravo akcijskega načrta za UI v 180 dneh, s ciljem ohranitve in povečanja prevlade ZDA na tem področju.

Ta pristop je v ostrem nasprotju z regulativnim okvirom v EU, ki je lani sprejela zgodovinski zakon o umetni inteligenci. Namen zakona je zaščititi državljane pred morebitnimi škodljivimi vplivi UI, ne da bi pri tem zaviral inovacije. Zakonodaja določa vrsto pravil in zahtev za sisteme UI, odvisno od tveganja, ki ga predstavljajo za temeljne pravice uporabnikov. Medtem ko zagovorniki strožjih pravil menijo, da je takšen pristop nujen za zaščito uporabnikov, kritiki opozarjajo, da bi lahko evropska podjetja postavila v slabši položaj v primerjavi s konkurenti iz tujine.

Strokovnjaki pričakujejo, da bo Trumpovo predsedovanje trajno vplivalo na globalno tekmo v razvoju UI, tako med državami kot podjetji, ki si prizadevajo za razvoj in uvajanje vrhunske tehnologije, kar jim bo prineslo gospodarske, vojaške in strateške prednosti. Trenutno ZDA prevladujejo na tem področju, saj so vodilne tako v raziskavah kot v naložbah v UI, poleg tega pa so dom tehnoloških velikanov, kot so Google, Meta, Apple in OpenAI.

Vendar Kitajska hitro napreduje in je na drugem mestu v razvoju UI. Nedavna uvedba kitajskega klepetalnega robota DeepSeek je presenetila konkurente in vlagatelje z modelom UI, ki trdi, da zagotavlja enako zmogljivost kot konkurenca, a z manj sredstvi.

V zadnjih letih so bila prizadevanja za razvoj mednarodno zavezujočih pravil in omejitev za tehnologije UI večinoma neuspešna, v ponovnem mandatu Trumpa pa se zdijo še manj verjetna. Tudi prostovoljne zaveze glede varnega razvoja in uporabe UI, ki so jih sprejela mnoga velika tehnološka podjetja v preteklosti, so zdaj potisnjene na stranski tir.