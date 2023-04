EU določila, kdo je velikih 19

Evropska komisija določila, kdo so tehnološki velikani, za katere veljajo posebne določbe nove uredbe DSA, ki so jo sprejeli lani. Na seznamu zelo velikih platform je 17 spletišč, na seznamu velikih spletnih iskalnikov pa sta dva. Ključni pogoj je vsaj 45 milijonov aktivnih uporabnikov na mesec.

Velika iskalnika sta Bing in Google Search, kjer ni nobenih presenečenj. Velike platforme pa so Alibaba AliExpress, Amazon Store, Apple AppStore, Booking.com, Facebook, Google Play, Google Maps, Google Shopping, Instagram, LinkedIn, Pinterest, Snapchat, TikTok, Twitter, Wikipedia, YouTube in Zalando. Komisija je torej različne platforme istega ponudnika obravnavala ločeno, kar je logično in pričakovano. Pomeni pa to, da ima na primer Google kar pet predstavnikov, Meta dva, ostali pa po enega.

Podjetja, ki so na seznamu, morajo v naslednjih štirih mesecih prilagoditi delovanje novi zakonodaji, sicer grozijo visoke globe do šestih odstotkov prometa podjetja. To med drugim pomeni moderiranje vsebin, pravila o transparentnosti, zaščito otrok, regulacijo oglaševanja itd. Uporabniki bodo lahko enostavno prijavili kršitve, platforme pa bodo morale pripraviti razumljive pogoje uporabe v vseh jezikih Skupnosti.

Evropska komisija