EU dobiva oglaševalskega giganta

Evropska komisija je odobrila ustanovitev skupnega podjetja za oglaševanje – v njem bodo sodelovali Deutsche Telekom, Orange, Telefonica in skupina Vodafone. Uporabniki bodo novonastalemu podjetju za potrebe ciljanega oglaševanja prosto posredovali svoje telefonske številke.

Izjava EU, ki je pospremila ustanovitev, pojasnjuje, da bo ta "omogočila blagovnim znamkam in založnikom, da uporabnike na njihovih spletnih straneh ali aplikacijah prepoznajo na pseudonimni osnovi, jih združijo v različne kategorije in prilagodijo vsebino določenim skupinam uporabnikov". Edini podatki, ki se pri tem delijo med naročniki in operaterji, so opisani kot "varni psevdonimni digitalni žetoni".

Ideja je zrastla pri podjetju Vodafone, kjer trdijo, da je "platforma posebej zasnovana tako, da potrošnikom ponuja korak naprej pri nadzoru, transparentnosti in varstvu njihovih podatkov, ki jih trenutno zbirajo, distribuirajo in na veliko hranijo veliki tuji igralci".

Povedano drugače: EU bi imela lastnega oglaševalskega giganta, ki bo lahko konkuriral Googlu in Facebooku, največjih dveh oglaševalcih na svetu. Vse pa bi delovalo po evropskih nazorih o zasebnosti, kjer bi uporabnike združili v večje skupine (denimo po starosti, spolu, izobrazbi).

Evropski telekomunikacijski operaterji že leta opozarjajo, da imajo velika ameriška podjetja enormne profite na račun omrežij, ki so jih izgradili (in jih vzdržujejo ter upravljajo) ravno telekomunikacijski operaterji. V preteklosti so tako že omenjali, da bi morala tehnološka podjetja (Google, Facebook, Amazon, Apple) prispevati svoj delež k izgradnji in vzdrževanju omrežij, na račun katerih ustvarjajo svoje dobičke.