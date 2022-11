EU bo vzpostavila lasten satelitski sistem za varnejše povezave

Svet EU in Evropski parlament sta dosegla začasni dogovor o vzpostavitvi programa EU za varno povezljivost za obdobje 2023-2027, so v četrtek zvečer sporočili iz Bruslja. EU želi z vzpostavitvijo satelitskega omrežja zagotoviti varne komunikacije za podjetja in državljane ter utrditi svojo strateško avtonomijo.

Predstavniki Sveta EU in Evropskega parlamenta so se dogovorili o vzpostavitvi t. i. satelitske konstelacije Iris (infrastruktura za odpornost, povezljivost in satelitsko varnost), ki bo v prihodnjih letih iz proračuna EU prejela 2,4 milijarde evrov, je navedeno v izjavi Sveta EU.

EU tako svoji strateški vesoljski infrastrukturi dodaja še tretji element - poleg satelitskega navigacijskega sistema Galileo in programa Copernicus, ki se uporablja za opazovanje Zemlje. "To je zgodovinski dogodek!" je po sklenitvi dogovora na Twitterju zapisal pristojni evropski komisar Thierry Breton.

"Varna in zanesljiva komunikacija je temelj strateške avtonomije EU. S programom varne povezljivosti bo vzpostavljena konstelacija več sto satelitov, ki bo pokrila potrebe EU po varnih komunikacijskih storitvah in utrdila naš položaj enega glavnih akterjev v vesolju. Še pomembneje pa je, da bo to prineslo številne koristi državljanom in njihovemu vsakdanjemu življenju," je dodal češki minister za promet Martin Kupka.

Program Iris je namenjen predvsem zagotavljanju odpornosti sistemov EU - tudi za zaščito kritične infrastrukture, kot so energetska omrežja ali zdravstveno varstvo - ter dostopa državljanov in podjetij do hitrega širokopasovnega interneta.

Poleg tega je cilj tudi omogočiti povezljivost v drugih strateških regijah, kot sta Afrika in Arktika. Začasni dogovor morajo sicer potrditi še predstavniki držav članic ("Coreper") in Evropski parlament, program pa naj bi v celoti začel delovati do leta 2027.

