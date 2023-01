EU bo od spletnih velikanov zahteval pošteno plačilo za telekomunikacijske storitve

Evropska komisija pripravlja nov zakonski predlog, s katerim naj bi od velikih ponudnikov internetnih storitev pričakoval plačilo “poštenega” deleža pri razvoju in vzdrževanju podatkovnih omrežij. Predlog naj olajšal velike investicije v izgradnjo in vzdrževanje omrežja, ki se še naprej povečujejo zaradi čedalje večjih zahtev za razne spletne storitve.

Predlog temelji na ugotovitvi, da Amazon, Google, Apple, Meta in Netflix povzročajo kar 57% globalnega internetnega prometa, vendar ves dobiček iz storitev ostane zgolj pri njih, medtem ko morajo telekomunikacijske družbe vedno več vlagati, da bi omogočili njihovo delovanje.

Na strani pobudnikov zakona so podjetja, kot so Deutsche Telekom, Orange in Telefonica, na drugi strani pa se predvsem ameriški ponudniki storitev pritožujejo, da je predlog v bistvu zgolj “davek na internet” in da so telekomunikacijska podjetja že ustrezno poplačana z naročninami na podatkovne storitve. Spor je predvsem v dejstvu, da so telekomunikacijska podjetja tipično prisiljena v velike vnaprejšnje investicije, ki se povrnejo šele čez dolgo časa, zagotovo pa bistveno kasneje kot je povrnitev pri investicijah v internetne storitve omenjenih ponudnikov.

Predlog zakona naj bi predvidoma prišel v razpravo marca, vendar samo pod pogojem, če bodo predlagatelji med tem uspeli opraviti načrtovane ankete in pogovore z glavnimi telekomunikacijskimi podjetji.

Kritiki predloga trdijo, da bodo ob morebitni uveljavitvi zakona trpeli predvsem končni uporabniki. Bodisi zato, ker bi se s tem nekatere storitve podražile ali pa bi se ponudniki storitev odločili za zmanjševanje kakovosti storitev, na primer kvalitete pretočnih video posnetkov.