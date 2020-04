Ethernet bo kmalu zmogel 800 Gb/s

Združenje proizvajalcev Ethernet Technology Consortium, ki bdi nad razvojem omrežnih standardov, je najavilo, da pripravlja specifikacijo novega standarda omrežnih povezav za lokalna omrežja, ki bo zmogel hitrosti kar do 800 Gb/s. Tako visoke hitrosti prenosa podatkov so seveda mišljene predvsem za rabo v določenih okoljih, kot so podatkovni centri in hitre povezavi med strežniki ter omrežnimi segmenti, saj za običajno rabo doma in v tipičnem pisarniškem okolju niso (še) potrebne.

Sočasno z najavo novega standarda je združenje spremenilo tudi ime organizacije. Doslej so se imenovali 25 Gigabit Ethernet Consortium, ki izhaja še iz časov, ko je nastajal omrežni standard za hitrost prenosa s 25 Gb/s. Združenje je med tem sprejelo že standarde za 50 in 100 Gb/s povezave, zdaj ko pa je na vrsti kar 800 Gb/s tehnologija, je bilo več kot očitno, da ime združenja ni več primerno.

Združenje, kjer so glavni člani družbe Arista, Broadcom, Cisco, Dell, Google, Mellanox in Microsoft, pa tudi 40 drugih članov, je novi standard zgradila modularno. Povezava s podporo 800 Gb/s bo lahko namreč podpirala tudi združevanje več podatkovnih stez z nižjimi hitrostmi. V en hitrejši kanal bo tako moč povezati dve stezi s hitrostjo 400 Gb/s, pa tudi osem stez s hitrostmi 100 Gb/s.

Glavna prednost te novosti je zmanjševanje potrebnih kabelskih povezav, brez da bi pri tem morali nadgraditi tudi vso aktivno opremo v podatkovnem centru. Za zdaj še ni informacij, kdaj bomo lahko novo specifikacijo srečali v dejanskih izdelkih. Najbrž bo tako kot v preteklosti, da bo eden izmed članov združenja pripravil prve izdelke, ostali pa bodo nato sledili z enako ali podobno, a združljivo konfiguracijo opreme.