Ethereum uspešno prestal nadgradnjo Šanghaj

Na omrežju Ethereum so uspešno izvedli težko pričakovano nadgradnjo Šanghaj, kar so vlagatelji nagradili z rastjo tečaja. Ko so si oddahnili, ker je nadgradnja uspela brez težav, je ether pridobil pet odstotkov. Soustanovitelj Vitalik Buterin je povedal, da so najtežji in najbolj kritični deli nadgradnje mimo. Kar preostaja, se lahko posodobi počasneje.

Nadgradnja se je začela 14. aprila ob 0.27 po slovenskem času in končala petnajst minut pozneje. S to posodobitvijo so lahko svoja sredstva dvignili uporabniki, ki so jih bili predhodno zastavili (staking) za potrjevanje verige blokov. Po nadgradnji je bilo izvedenih 285 dvigov, ki so bili vredni 5413 ETH oziroma približno 10 milijonov evrov. Večinoma je šlo za obresti in ne glavnic.

Ether je lani prešel s potrjevanja blokov z delom (proof of work) na potrjevanje z deleži (proof of stake), kar je bistveno znižalo porabo energije za delovanje omrežja. Ključna pomanjkljivost pa je bila nedostopnost zastavljenih deležev, kar je nadgradnja Šanghaj odpravila. Sedaj je možno deleže dvigniti (unstake). Trenutno je v deležih za 35 milijard evrov ethra, pričakujejo pa odliv v višini šest odstotkov.