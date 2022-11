Objavljeno: 29.11.2022 05:00

Epson ukinja laserske tiskalnike

Japonski proizvajalec tiskalnikov je sporočil, da bo do leta 2026 prenehal prodajati laserske tiskalnike tudi v Evropi in Aziji, ki sta zadnja trga, kjer tega še niso storili. Glavni razlog so okoljski pomisleki, dodajajo, saj naj bi brizgalni tiskalniki porabili 85 odstotkov manj energije in imeli 59 odstotkov manj sestavnih delov, zaradi česar manj obremenjujejo okolje.

Z brizgalnimi tiskalniki je Epson povzročil že nemalo slabe volje, saj so v preteklosti že dokazali, da kartuše zavržejo 20 odstotkov črnila. Še bolj je uporabnike razjezil, ko je v tiskalnike vgradil števce strani, ki po določenem številu strani tiskalnik onesposobijo, češ da je dosegel predvideno življenjsko dobo. Kartuše vseh proizvajalcev so sicer notorično drage, poleg tega pa se različni proizvajalci na raznovrstne načine borijo proti uporabi neoriginalnih kartuš.

Da imajo lahko brizgalni tiskalniki lepši odtis, ni nič novega. V zadnjem času so postali tudi povsem spodobno hitri, tako da so pravzaprav edini pomisleki cena izpisa in raznorazno goljufanje proizvajalcev. Če se temu odpovedo vsi skupaj, bomo lahko z brizgalnimi tiskalniki povsem solidno shajali. Dokler pa proizvajalci namenoma onesposobijo delujoče tiskalnike, je govoriti o skrbi za okolje neresno.