Objavljeno: 25.8.2025

EPICENTER 2025 v Mariboru: Največji regijski dogodek za gaming, tehnologijo in pop kulturo z rekordnim programom

Maribor bo 13. septembra 2025 gostil EPICENTER – vodilni regijski dogodek na področju e-športa, tehnologije in digitalne ustvarjalnosti. V Dvorani Tabor se obeta nepozaben vikend, ki bo združil več kot 600 tekmovalcev, 75 razstavljalcev, 50 cosplayerjev in 15 vplivnežev ter privabil več kot 4000 obiskovalcev. EPICENTER 2025 obljublja najobsežnejši program doslej, ki bo združeval tekmovanja, izobraževanje, predstavitve novih tehnologij in interaktivne vsebine za vse generacije.

V ospredju bo serija osmih e-športnih tekmovanj z denarnimi nagradnimi skladi, med katerimi izstopajo turnirji v igrah Fortnite, Counter-Strike 2, Valorant, League of Legends, Teamfight Tactics, Clash Royale, EA Sports FC 25 in Call of Duty: Warzone. Poleg digitalnih tekmovanj bo organiziran tudi obsežen program za ljubitelje namiznih iger, vključno s turnirji v Magic: The Gathering, Yu-Gi-Oh!, Pokémon TCG, One Piece Card Game ter kvalifikacijami za državno prvenstvo v Catan.

Na glavnem odru bodo potekala predavanja in panelne razprave s strokovnjaki iz industrije. Med potrjenimi vsebinami so pogovori z razvijalci slovenskih studiev o nastanku uspešnic, razprava o vplivu umetne inteligence na ustvarjanje vsebin ter panel o skrivnostih uspešnega streaminga. V okviru programa bo potekala tudi delavnica “Kako izboljšati svoj gameplay”, ki jo bo vodil eden izmed priznanih profesionalnih igralcev.

Dogodek bo gostil številne znane slovenske ustvarjalce vsebin, med njimi Žigo “ScorpLZ” Laha, Denka, Jerryxgamerja, Jako “Jack on the Box” Krčovnika, gtehnica, Kayo Solo in druge. Na Influencer Stageu bodo potekali prenosi v živo, Q&A seje, fotografiranja in pogovori z oboževalci.

Cosplay tekmovanje bo ponovno eden izmed vrhuncev dogodka. Več kot 50 cosplayerjev bo predstavilo ročno izdelane kostume, ki jih bo ocenjevala strokovna žirija glede na natančnost izdelave, zvestobo izvirniku in odrski nastop. EPICENTER tako postaja tudi pomembna platforma za vizualno umetnost in kreativno izražanje.

V Expo coni bo več kot 75 razstavljalcev predstavilo najnovejše izdelke s področja tehnologije, digitalne umetnosti in igričarske opreme. Obiskovalci bodo lahko preizkusili VR areno, visokozmogljive dirkaške simulatorje, retro kotiček z legendarnimi konzolami ter najnovejše igre na PlayStation 5. Na voljo bodo tudi Free Play cone za sproščeno igranje in druženje.

EPICENTER 2025 ni le dogodek, temveč gibanje, ki briše meje med digitalnim in resničnim svetom. Ponuja priložnost za srečanje z legendami, učenje od najboljših in vstop v svet, kjer se tehnologija, umetnost in zabava prepletajo v enotno izkušnjo.

Vstopnice za dogodek so že v prodaji. Zaradi velikega zanimanja organizatorji priporočajo zgodnji nakup na www.epicenter.si/tickets, kjer so na voljo tudi vse podrobnosti o programu, prijavah in urniku.