Epic se še naprej bori proti Applu

Objavljeno: 19.8.2020 10:20

Epic, podjetje, ki stoji za izredno uspešno igro Fortnite, je očitno pripravljeno na resnejši nastop pred sodiščem.

Vse skupaj se je začelo zaradi Applovih 30%, kolikor pobere od vsake prodane aplikacije v App Store in od vsakega nakupa znotraj aplikacij – t.i. »in-app purchase«. Epic je v igri Fortnite na iOS tako ponudil igralcem popust na digitalno valuto, če je ta kupljena drugje kot znotraj aplikacije (denimo preko spleta, kjer Applu pač ne bi odšteli tistih 30%). Apple je kot odgovor odstranil Fortnite iz App Store z razlago, da to pač krši njihova pravila uporabe.

Povsem enako se je zgodilo tudi z Googlom, torej so Fortnite odstranili tudi iz Google Play (zaradi enakih razlogov). A pomembna razlika je v tem, da se na napravah Android zelo enostavno namesti aplikacije mimo uradne trgovina Google Play, pri Applovih napravah iOS pa je to navadnim uporabnikom praktično nemogoče.

Epic se je seveda pritožil in začel govoriti o tožbi, saj so mnenja, da je Apple s tem »popolni monopolist«. V odgovoru pa je Apple zagrozil, da bodo Epic izključili iz razvojnega programa, torej da ne bodo smeli razvijati za iOS ali za Mac OS. To bi imelo resne posledice tudi za druga podjetja, saj bi prepoved veljala tudi za pogon Unreal Engine, izredno popularno orodje za razvoj iger.

Apple je zaradi takih praks že pod drobnogledom EU, saj naj bi šlo za zlorabo dominantnega položaja na trgu.

Pri Epic pa so naredili tudi video parodijo na Applovo reklamo 1984:

euiSHuaw6Q4