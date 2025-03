Epic bo vsak teden podaril igro za telefone in tablice

Epic širi svojo mobilno trgovino z igrami tudi na Android in iOS, kjer bo odslej vsak teden uporabnikom na voljo brezplačna igra.

Priljubljena trgovina z igrami Epic Games Store širi svojo ponudbo tudi na mobilnih napravah. V zadnjem mesecu so dodali devet novih plačljivih iger, med drugim Endling - Extinction is Forever, This Is The President in Neighbours Back From Hell, še vedno pa ponujajo tudi brezplačne igre, kot sta Fortnite in Rocket League. Bo pa Epic po zgledu večje sestre s PC-ja tudi na mobilni trgovini tedensko podarjal sicer plačljive naslove. Trenutno sta brezplačno na voljo igri Super Meat Boy Forever in Eastern Exorcist, ki ju je mogoče prenesti do 27. marca.

Žal namestitev Epic Games Store na mobilne naprave ni povsem preprosta, na Androidu na primer zahteva prenos datoteke APK z uradne spletne strani in ročno namestitev, kar zahteva dvanajst korakov.