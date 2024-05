Enostaven trik za klasičen Google Search brez umetne inteligence

Odkar je Google začel pred iskalne zadetke pripenjati okno s povzetki svoje umetne inteligence, si marsikdo želi vrnitev v stare čase desetih modrih povezav. To lahko storimo s kratkim stikalom ali uporabo posredniške spletne strani.

Google sicer vztraja, da je umetna inteligenca tudi pri iskanju prihodnost in da bomo sčasoma vse informacije pridobivali tako. Marsikdo je do tega skeptičen, saj bi to pomenilo, da bo Google namesto nas – googlal. Kakorkoli, trenutno je izklop še mogoč. To lahko storimo po iskanju, kar terja sprehod v nastavitve in nekaj klikov.

Google bo guglal namesto nas

Lahko pa to storimo že prej. Če v naslov URL ob iskanju pripnemo stikalo &udm=14, bomo dobili dobri stari pogled z desetimi zadetki (in reklamami). To lahko storimo z nastavitvami v brskalniku, tako da dodamo iskalnik https://www.google.com/search?q=%s&udm=14. Druga možnost pa je uporaba posredniške spletne strani https://udm14.com/, ki vrača rezultate neposredno iz Googla brez olepšav.