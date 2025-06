Ena poizvedba v storitvi ChatGPT porabi petnajstino žličke vode

Sam Altman je na blogu The Gentle Singularity objavil konkretne podatke o porabi vode in energije storitve ChatGPT.

Sam Altman pravi, da povprečna poizvedba ChatGPT porabi približno 0,34 Wh električne energije, kar je enakovredno nekajminutnemu delovanju LED žarnice ali aktivaciji pečice za malo več kot sekundo. Prav tako je razkril, da za to porabimo približno eno petnajstino čajne žličke vode.

Medtem ko se zdi poraba na posamezno poizvedbo minimalna, realnost postane resnejša, ko upoštevamo milijarde takšnih poizvedb dnevno. OpenAI je tokrat želel pokazati, da je umetna inteligenca lahko okoljsko učinkovita, vendar poznavalci opozarjajo, da se ob širši rabi v ozadju pojavljajo resne posledice pri porabi vode in energije. Altman poudarja, da bo s cenejšo elektriko strošek računalniške inteligence postal bližji strošku elektrike same, k manjši porabi pa bo prispeval tudi razvoj strojne in programske opreme. Tako je zadnja različica GPT‑4o že znižala stroške na uporabljeni žeton za približno stopetdesetkrat glede na začetke umetno inteligentne storitve podjetja OpenAI.

Kljub nizki porabi na ravni poizvedbe je ekološki odtis UI sistemov vse bolj v ospredju. Študije kažejo, da učenje velikih jezikovnih modelov ustvari na stotine ton CO₂ in porabi več milijonov litrov vode. S tem odpirajo vprašanja glede trajnosti in usmeritve razvoja, ali bo v prihodnosti umetna inteligenca okolju prijaznejša ali pa bo potreben sistemski preobrat.