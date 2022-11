Enajsta generacija strežnikov ProLiant

Kljub razmahu rabe storitev v oblaku, je uporaba strežnikov na lokacijah še vedno zelo razširjena. Hewlett Packard Enterprise je zato predstavil že enajsto generacijo strežnikov ProLiant, s katerimi ciljajo predvsem na podporo za strežniška bremena, kot so umetna inteligenca, aplikacije v lokalnem oblaku oziroma na omrežnem robu, grafično in računsko intenzivne aplikacije in strežba virtualnih računalnikov, na primer za potrebe namizne virtualizacije (VDI).

Nova generacija strežnikov prinaša kar tri procesorske osnove: procesorje AMD Epyc “Genoa”, Intel Xeon “Sapphire Rapids” in procesorje Ampere Altra ter Altra Max, ki so namenjeni predvsem oblačnim (cloud-native) aplikacijam.

V primerjavi z dosedanjo generacijo novi strežniki prinašajo kar dvakrat večjo prepustnost pretoka podatkov do glavnega pomnilnika, za tretjino boljšo grafični in računsko zmogljivost, kar je pomembno za področje strojnega učenja. Strežniki so tudi v celoti pripravljeni za sodelovanje s storitvami javnega oblaka preko sistemov HPE GreenLake in Compute Ops Management, kjer lahko porazdelijo bremena med lokalnim in oddaljenim procesiranjem podatkov.

Novi strežniki naj bi bili zanimivi predvsem za rabo tam, kjer je treba zagotoviti hitro odzivnost z majhno latenco, na primer v proizvodnji, in kjer obstajajo posebni pogoji za rabo (višja stopnja varnosti, uporabe brez interenetnih povezav,...).

HPE je nove strežnike dodatno okrepil na področju varnosti, predvsem s podsistemom HPE Silicon Root of Trust, ki na nivoju strojne opreme ščiti napade zlonamerne programske opreme na sistemsko programsko opremo (firmware). Novi strežniki imajo tudi vgrajene module TPM, ki spremljajo varno izvajanje zagona strežnikov, pred in po zagonu operacijskega sistema.

Nova generacija tudi prvič izven ZDA podpira varnostni proces Trusted Supply Chain, pri katerem HPE skrbno in natančno varnostno preverja podizvajalce, dobavitelje, komponente in celo zaposlene, ki sestavljajo strežnike. Na ta način jamčijo, da so bili strežniki sestavljeni iz delov in na način, ki preprečuje dodajanje zlonamernih in vohunskih komponent.