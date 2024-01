En prstan, ki bo vladal vsem

Samsung je uradno napovedal prihod lastnega pametnega prstana Galaxy Ring, ki bo razširil korejsko ponudbo nosljivih naprav.

Samsungov pametni prstan Galaxy Ring naj bi bila močna in dostopna naprava, ki bo skrbela za uporabnikovo zdravje in dobro počutje. Na žalost Korejci v kratki predstavitvi več od videza naprave niso razkrili, zato lahko o prstanovih zmožnostih zgolj ugibamo. Samsung se s prstanom Galaxy Ring pridružuje trendu nosljivih pametnih naprav, ki je bil še posebej opazen na letošnjem sejmu CES. Lani je Samsung vložil prošnjo za dodelitev patenta za pametni prstan, ki bi ponujal EKG in nadzor pametnega doma. Galaxy Ring dotičnih možnosti morda še ne bo imel, zagotovo pa bo tesno povezan s pametnimi telefoni podjetja, na čelu s svežo serijo Galaxy S24, ki se osredotoča na umetno inteligenco. Slednja bo najverjetneje oplemenitila tudi ustrežljivost prihajajočega prstana, čigar datum prihoda in cena še nista znana.

SXLgNr3STzk